福島ユナイテッドFCは20日、MF宮崎智彦(38)が2025シーズン限りで現役を引退することを発表した。宮崎は過去に鹿島アントラーズ、横浜FC、ジュビロ磐田、ファジアーノ岡山でもプレー。2023年から福島に所属し、今季はここまでJ3リーグ戦3試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯1試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF宮崎智彦(みやざき・ともひこ)■生年月日1986年11月21日(38歳)■出身地東京都■身長