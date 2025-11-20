11月19日、国立代々木競技場 第一体育館で＜日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」＞の東京初日公演が行われた。ライブ本編終了後には二期生・河田陽菜の卒業セレモニーも開催された。今回はセレモニーの模様を中心にオフィシャルからのレポートでお届けする。◆セレモニー写真この日のライブでは、卒業セレモニーを前にして、さまざまなメンバーから河田のことが語られた。四期生の山下葉留花は、今日どんな髪型にすればい