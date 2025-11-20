米スポーツ専門局『ESPN』は19日（日本時間20日）、「ロサンゼルス・ドジャースが3連覇を目指すためのオフシーズンの3つの疑問」と題した記事を掲載。アルデン・ゴンザレス記者が、今オフにドジャースが解決すべき課題について言及している。かねてから補強ポイントとして挙げられているのが、打力を備えた外野手の存在。記事では複数の選手の名前を挙げつつ、ドジャースの補強戦略について論じてい