パドレスなどで活躍した左腕で、76年パ軍初のサイ・ヤング賞に輝いたランディー・ジョーンズさんが18日（日本時間19日）に亡くなった。75歳だった。ジョーンズさんはチャプマン大から72年ドラフト5巡目でパドレスに入団。73年にメジャーデビューを果たした。75年に20勝、防御率2・24でサイ・ヤング賞の投票で2位。翌76年に40試合の登板で25完投、22勝を挙げる活躍で同賞に輝いた。当時チームの成績は低迷。そんな中で獅子