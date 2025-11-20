ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2025年11月20日（木）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 120 - 109 ワシントン・ウィザーズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ワシントン・ウィザーズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはミ