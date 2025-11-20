お笑いコンビ「かまいたち」がMCを務める19日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」で、関西を拠点に活動する若手コンビを絶賛した。ゲストで登場した「ツートライブ」について、濱家隆一は「昔からオモロイなあって…」と語り、山内健司も「ネタは面白かったし、俺は特にロケで、短い尺のコーナーなのにとことんまでやってる姿がえらいなあ…って」と語った。濱家はもう1組のゲスト「ダブルヒガシ」についても「最