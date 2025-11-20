【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの近藤千尋が11月13日、自身のInstagramを更新。娘達との原宿デートの様子を公開し、話題となっている。【写真】35歳3児の母モデル「雰囲気そっくり」長女＆次女と原宿へ◆近藤千尋、原宿親子ショット公開近藤は「姉妹と原宿 定期的に行きたくなる原宿 いつも同じお店になるから どこか開拓したいなっ」とつづり、8歳長女と6歳次女とともに“哺乳瓶ソーダ”を楽しむ姿を公開。娘たちとの3ショッ