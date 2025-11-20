イーサン・ホークが連続誘拐犯人を演じたサイコ・スリラー映画『ブラック・フォン』（2022）の続編『ブラックフォン ２』（11月21日公開）より、死者となり＜無敵の悪＞と化した連続殺人鬼グラバー（イーサン）が、少女の夢に出現する本編映像が解禁された。【動画】斧を構えた連続殺人鬼グラバーが初めてグウェンの夢の世界に現れる――『ブラックフォン ２』本編映像前作『ブラック・フォン』は、スティーヴン・キングの息子