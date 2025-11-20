アメリカのトランプ大統領は、ニューヨーク市長選挙で当選したマムダニ氏と、21日にホワイトハウスで会談すると表明しました。トランプ大統領は19日、野党・民主党左派のマムダニ氏について「共産主義者」と呼んだうえで、「要請を受け、今月21日に大統領執務室で会談を行うことで合意した」と発表しました。トランプ氏はニューヨーク市長選でマムダニ氏と激しく対立。生活者支援の財源として、大企業や富裕層への増税などを訴えた