サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」の50周年をお祝いしたテーマカフェ「LittleTwinStars Cafe」が東京・大阪・愛知・宮城に期間限定オープン！「キキ」と「ララ」のファンタジックな世界観の中で、2人をイメージしたメニューやオリジナルグッズを楽しみながらほっこり癒やしのカフェタイムが過ごせます☆ サンリオ「リトルツインスターズ」テーマカフェ「LittleTwinStars Cafe」 スケジュール：