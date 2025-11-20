ラオス滞在中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、日帰りで古都・ルアンパバーンを訪問されています。20日、世界遺産のこの街を象徴する寺院を視察されました。ラオス滞在4日目の愛子さまは現地時間の午前11時すぎ、ラオスの古都ルアンパバーンにあるシェントーン寺院を訪問されました。愛子さまは、ルアンパバーン到着時は青のパンツスーツ姿でしたが到着後、着替えられてピンクと紫色の民族衣装の装いです。愛子さまは20日朝、