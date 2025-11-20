元おニャン子クラブの女優国生さゆり（58）が19日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブを相手に「過去を振り返る」ことについて語った。ミッツから「過去って振り返るタイプですか」と質問されると、国生は「振り返って後悔する」と即座に返した。ミッツは「ああ〜、って？思い出さなきゃ良かった、って？」と確認すると、国生は「そう、最近、パラレルワールドって言葉があるでしょ？