全羅南道新安郡（シンアングン）の無人島に座礁した2万6000トン級の旅客船「クイーンジェヌビア2号」の航海士は携帯電話を見るなどよそ見をして事故を起こしたことが把握された。20日、全羅南道木浦（モクポ）海洋警察署によると、海警が乗務員を対象に初期調査を実施した結果、「クイーンジェヌビア2号」は狭水路区間で自動運航に転換したことで航路を3キロほど離脱して座礁したことが確認された。当時、航海士は手動で運航するべ