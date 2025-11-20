ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、全世界のファン投票で選ばれるブラジル授賞式で賞を受け、グローバル人気をあらためて証明した。18日にブラジルで開かれた「BreakTudo Awards 2025」で「Grupo Masculino Internacional（国際男性グループ賞）」を受賞した。「BreakTudo Awards」は音楽、放送、デジタルコンテンツなど大衆文化全般を扱う授賞式で、ブラジル内の若い世代とクリエイターの間で高い認知度を持つ。グロー