ＴＢＳは２０日、俳優の佐野岳が同局系「最強スポーツ男子頂上決戦２０２５冬」（１２月２１日放送、後６時）番組収録中に全治８、９か月の「右膝の半月板損傷と靱帯（じんたい）損傷」をしたことを発表した。同局によると佐野は１８日、番組企画「モンスターボックス」（巨大跳び箱競技）１７段（２メートル４６センチ）の跳躍成功後に空中でバランスを崩して着地時に右足をひねったという。右足の痛みを訴え、救急救命士やト