安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１０回公判が２０日午後、奈良地裁で開廷した。被告人質問が行われる予定で、動機や生い立ちについて何を語るのか注目される。山上被告はこの日、黒スエットにベージュのズボン、メガネ姿で入廷した。起訴状では、被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演