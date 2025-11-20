神戸新開地・喜楽館で20日、「桂米朝生誕百年ウィーク」「忠臣蔵ウィーク」の発表会見が行われた。「桂米朝生誕百年ウィーク」は12月8〜14日に開催され、桂米団治（66）の他、日替わりで月亭八方、桂文枝、笑福亭仁智、桂米二らが出演。米朝さんの長男でもある米団治は「全国で記念の落語会をさせてもらいましたが、神戸でのこの会が最後になりそうです。亡くなって10年になるので『米朝の名前でお客さんが来てくれるやろうか』と