俳優・渡辺謙が20日、自身のインスタグラムを更新し、自身がオーナーを務める宮城県気仙沼市のカフェ「K-port」をいったん閉店すると明らかにした。【写真】渡辺謙が心境気仙沼の港のカフェ「K-port」いったん閉店・新たな形へ「K-port」は、2011年の東日本大震災を受け、渡辺が「つなぐ」をコンセプトに作った港のカフェ。気仙沼と他の地域や世界をつなぐ場所として愛されている。渡辺は「K-portも11月20日で13年を迎えま