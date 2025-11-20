エアージャパンは、AirJapanブランドで運航する3機目のボーイング787-8型機（機体記号：JA802A）を受領する。フェリーフライトとなるNH9414便は、厦門を11月22日午前1時15分に出発し、東京/成田に同日の午前6時に到着する見通し。到着スポットは未定。ANAブランドでの最終運航は、10月14日のバンコク/スワンナプーム発東京/羽田行きNH878便で、翌15日に厦門へフェリーフライトを行い、改修作業を行っていた。客室は全席エコノミー