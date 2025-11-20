スーパーレジェンドに次ぐ快挙達成だ。現地11月18日、ブラジル代表は国際親善試合でチュニジア代表と対戦。１点ビハインドで迎えた44分にエステバン（チェルシー）のPKで追いつき、１−１のドローに終わった。15日に行なわれたセネガル戦（２−０）に続いての勝利とはならず、11月シリーズは１勝１分けとなった。このアフリカ勢との２連戦で、ともに先発出場した神童エステバンは、このチュニジア戦のPKが、セネガル戦に続く