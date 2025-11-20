有楽製菓は、2026年の福袋として「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」、ワクザク SHOP(豊橋夢工場直営店)限定の「ワクザクSHOPトクトク福袋」の計3種をラインアップする。2025年11月27日から有楽製菓公式オンラインショップ･ワクザクSHOPで予約および抽選販売を順次開始する。〈昨年は販売開始からわずか1分足らずで完売〉昨年発売したブラックサンダーの福箱は、販売開始からわずか1分足