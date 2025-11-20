「大相撲九州場所・１２日目」（２０日、福岡国際センター）東十両１４枚目の紫雷（３３）＝木瀬＝の休場が発表された。この日に組まれた西ノ龍（境川）は不戦勝となる。日本相撲協会に診断書が提出された。「左大腿直筋筋挫傷」で「令和７年１１月１９日より約３週間の治療を要する見込みである」と記された。紫雷は１１日目の嘉陽戦で左膝付近を痛めた。すくい投げで土俵下に落ちた後は立ち上がれず、車いすで医務室に運