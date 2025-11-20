FC町田ゼルビアは22日に東京・国立競技場でクラブ初タイトルを懸け、天皇杯決勝で前回王者の神戸に挑む。20日は完全非公開で全体練習を実施。黒田剛監督（55）が練習後の取材に応じ「相手をリスペクトしつつ胸を借りるつもりで、チャレンジャー精神で当たっていきたい」と意気込んだ。有言実行まであと1勝に迫った。今季始動日となった1月8日、黒田監督は目標を「何か一つ大きなタイトルを持ち帰ってくること」と宣言した。「