大勢いる場所への差し入れや、その場が盛り上がる手みやげなど、長きにわたる芸能生活や多彩な人間関係の中で“手みやげセンス”を培ってきた梅沢富美男さんにとっておきの手みやげを教えていただきました。梅沢富美男さんが選ぶ、誰もが楽しめる手みやげ職業柄、舞台や撮影などの現場によく差し入れをするという、俳優の梅沢富美男さん。「1日だけの公演や撮影の際は、日持ちは考えず、その場でワイワイ食べられるものを選びます