11月18日、大分市で発生した大規模火災。一夜明けた19日、「サン！シャイン」は火災現場を取材。被害の大きさが見えてきました。住宅密集地で発生した火災により、建物170棟以上が燃え、少なくとも約4.9ヘクタールが延焼。現場は、火災発生から20時間以上たった19日も、いまだ煙が立ち上っていました。さらに、取材当初は白い煙だったものが、途中から黒煙に変わり、発生から約40時間経過した現在（20日）も、いまだ完全な鎮火には