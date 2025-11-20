Metaがテキストや視覚的なサンプルをプロンプトとして使用し、画像やビデオ内のオブジェクトを検出、分割、追跡するための統合モデル「Meta Segment Anything Model 3(SAM 3)」を発表しました。Introducing Meta Segment Anything Model 3 and Segment Anything Playgroundhttps://ai.meta.com/blog/segment-anything-model-3/Meet SAM 3, a unified model that enables detection, segmentation, and tracking of objects across