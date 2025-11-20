元おニャン子クラブの女優国生さゆり（58）が10日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブを相手に、デビュー40周年にまつわる、時代によって変わった電話のエピソードについて語った。ミッツから「国生さんもデビュー40周年ですね」と振られた国生は「そうですね。ついついそんな気してないんだけど、わたし。ミッツさんも20周年おめでとうございます。お互い周年でおめでとうございます」