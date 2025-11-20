このお話は、著者・ホニャララゆい(@honyararayui)さんの友人・A子さんの体験談を元にしています。A子さんが、娘と一緒にショッピングモールへ出かけたときのこと。見知らぬ女性に抱っこひものバックルに手をかけられ、危うく外されそうになりました。ただ、この女性は同じ大学だったことが判明し…。『抱っこ紐を外されかけた話』をダイジェスト版でごらんください。 ©honyararayui ©honyararayui