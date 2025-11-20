阪神・高橋遥人投手が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２５００万円から５００万アップの３０００万円でサインした（金額は推定）。今季は７月に実戦復帰し、８試合に登板し３勝１敗、防御率２．２８をマーク。「去年に比べたらよくなってるところはあるんですけど、まだまだ昔の自分には及ばない」と振り返った。オフのテーマには「生き物的に強くなる」を掲げ「周りがワクワクできるよう