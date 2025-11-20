新しいヴェルシス1100 SEはエンジン性能向上&新色に変更 カワサキ・ヴェルシス1100 SE｜Kawasaki Versys 1100 SE カワサキのアドベンチャーツアラーバイク「ヴェルシス」は登場以来、ストリートで優れたライディング体験を提供し続けている。ロングストロークサスペンション、アップライトなライディングポジション、快適なシート、そして優れたウインドプロテクションは、ライダーが