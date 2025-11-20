櫻坂46の三期生が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』より、ティザー映像と各エピソード概要、場面写真が解禁された。【場面写真】どんな設定？さまざまな衣装を身にまとう三期生たち“あなたの心に寄り添う一夜を…”。本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇（たたず）む『路地裏ホテル』。ホテルの支配人から鍵を渡された宿泊客の女性たちが、ホテルでの一夜の不思議な“異世界体験”を通して