アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、27日から期間限定で「ドンキー満喫セット」を販売する。【写真】びっくりドンキーをいいとこ取り！「ドンキー満喫セット」の選び方「ドンキー満喫セット」は、家族、親戚、友人と過ごす時間や機会が多くなる年末年始の時期に、びっくりドンキーのこだわりが詰まった商品を一度に満喫してほしいという想いを込め、ハンバーグディッシュ、スープ、ドリンク、デザー