２０日午後０時８分頃、ＪＲ横須賀線の西大井駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は東京―逗子駅間の上下線で運転を見合わせていたが、同１時１８分に再開した。これに伴い、湘南新宿ラインの新宿駅以南、さらに相鉄線直通列車の新宿−羽沢横浜国大駅間で起きていた運転見合わせも解消した。