私はカンナ。今日は旦那と一緒に、幼稚園の年中になる息子・スグリを、少し遠くの公園に車で連れてきています。そうしたら、同じクラスのサトちゃんのパパ・コウジさんとモモちゃんのママ・ユウコさんが自分の子どもを連れて、その公園にいたのです。コウジさんはいつもサトちゃんを送り迎えしていますが、さすがに休日にまでほかのママさんと2人で出かけるなんて……怪しすぎると思いませんか？前から2人の距離感が気になっては