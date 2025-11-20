福岡県警小郡署は20日、小郡市小郡の公園内で19日午後4時ごろ、男が小学生女児に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50代の小太りで黒髪の長髪。髪の毛を結び黒っぽい洋服を着用していたという。