11月15日（土）〜16日（日）にかけて、東京都北区にある赤羽ゴルフ倶楽部で、PINGが主催するジュニアイベント『PINGジュニアゴルフフェスティバル』が開催された。両日とも晴天に恵まれ、149人のジュニアとその保護者が参加。そのうち49人は、同倶楽部でラウンド体験に参加した。【写真】ビンゴなるか? ストラックアウトに挑戦するジュニアゴルファーたちテニスボールを使ったストラックアウトとチッピングゲーム、そしてパターチ