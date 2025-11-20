新日本製薬は、同社のスキンケアブランド「パーフェクトワンフォーカス」より、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」とコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム」と「スムースクレンジングバーム ディープブラック」を11月21日より数量限定で発売する。11月21日からは、Qoo10、Amazon、一部取り扱い店舗にて先行発売、12月1日より全国のパーフェクトワンフォーカス取扱店にて本発売