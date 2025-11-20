東武鉄道株式会社と株式会社日立製作所は11月13日、都内ホテルで会見を開き、両社が提供する生体認証サービス「SAKULaLa（サクララ）」を鉄道改札や店舗決済、入退管理といった多様なシーンに拡大することを発表した。同会では、拡大に至った経緯やSAKULaLaの活用方法などが語られた。○労働力不足にも貢献か東武鉄道 執行役員 経営企画本部長 竜江義玄氏まず、東武鉄道 執行役員 経営企画本部長の竜江義玄氏が登壇した。SAKULaLa