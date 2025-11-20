12月31日開催の『RIZIN 師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の追加カード会見が20日に都内で行われ、「篠塚辰樹vs.冨澤大智」と「芦澤竜誠vs.ジョリー」が発表された。また、同大会の冠スポンサーにYogiboが決定し、大会名が『Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り』となる。【動画】篠塚辰樹と冨澤大智が因縁の再戦決定でバチバチ舌戦！篠塚と富澤は2023年の大みそか『RIZIN.45』でキックルールで対戦し、篠塚