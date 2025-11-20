ミツモアは、新生児を迎える際の清掃に関する意識調査の結果を11月18日に発表した。同調査は2025年10月に、過去1年間のミツモア依頼者のうち、0歳〜1歳の子育て経験者245人を対象にインターネットを用いて行われた。やっておけばよかった清掃箇所TOP5産前に気になった清掃について尋ねたところ、1位は赤ちゃんが直接触れる「床・カーペット」(46.5%)となり、次いで「寝具」(45.3%)、「エアコンのフィルター・内部」(40.4%)と続いた