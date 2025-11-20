阪神の高橋遥人投手（３０）が２０日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２５００万円から５００万増の３０００万円でサインした。（金額は推定）今季を振り返り、「成績だけで言ったら良くないっていうか、イニングの途中で降りることもあった。クオリティ的には低いピッチングだった」と話した。昨秋に「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受け、今季は７月１５日に復帰。８試合に登板し、３勝１