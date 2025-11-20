神戸を拠点に、演劇を通じて障がいを持つ子どもたちの可能性を引き出す、放課後等デイサービス「るび」。代表を務める大平（おおだいら）正寿さんが、平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に出演。設立の経緯と取り組みについて語った。放課後等デイサービス「るび」の代表・大平正寿さん（写真中央）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同右）、田名部真理（同左）放課後