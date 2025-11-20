今年の福島牝馬Ｓで重賞初勝利を挙げたアドマイヤマツリ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父キタサンブラック）が、現役引退して北海道日高町のスマイルファームで繁殖入りすることになった。同馬を管理する宮田調教師が１１月２０日、明かした。エリザベス女王杯への出走を目指していたが、栗東での追い切り後に右トモ（後肢）の歩様が乱れたため回避しており、アイルランドＴ（７着）がラストランとなった。通算成績は１１戦５