◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）１９年大会覇者で今季国内ツアー６戦目の参戦となった渋野日向子（サントリー）は１２ホール終了後に棄権した。前半の１１番で１メートルのバーディーパットを外したが、１２番パー３で１メートルに寄せてバーディーを奪取。だが、１３、１４番で連続ボギーとし、１７、１８番で再び連続ボギーをたたき