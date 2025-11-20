俳優の佐野岳（３３）が欠場が発表されたＴＢＳ系「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦冬」（１２月２１日放送）について思いをつづった。佐野は２０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ご心配おかけして申し訳ありません。皆さんにご報告です」と記し、文章の画像をポスト。画像では番組でのけがについて「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我（けが）をしてしまいました。