ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、秋の風物詩として親しまれるフランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が２０日午前０時に解禁されたことを紹介した。スタジオで総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「今日はボージョレ・ヌーボーの解禁日です」と伝え、２６００円と２７００円の２種類のボトルを紹介し「いろいろな値段のもの、タイプが出ています」などと伝えた。