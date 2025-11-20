阪神の高橋遥人投手（30）が20日、西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、今季年俸2500万円から500万円アップの3000万円でサインした。（金額は推定）「少し上がりました。球団からも来年は1年間投げられるようにという話があったので頑張りたい」プロ8年目の高橋は前年の左腕プレート除去手術の影響でリハビリからのスタート。7月15日の中日戦（甲子園）で1軍に復帰し、6回2失点と結果を出し、2試合目の登板となった同月27