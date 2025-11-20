お笑いコンビ霜降り明星の粗品（32）が19日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。コンビニエンスストアでつい買ってしまうものを明かした。この日は、52歳女性の相談に乗ることに。娘の卒業式で晴れ着を着るためにダイエットしたいが、コンビニスイーツに目がなく、つい買ってしまうという。これに粗品派「分かる」と共感。「きのうもそれで言うと。4個かごにいれて、3個食べて、1個置いとくみた