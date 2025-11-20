20日朝、仙北市角館町の民家の敷地でクマが目撃されました。近くには角館高校があり、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと20日午前6時30分ごろ、仙北市角館町古城山の民家の敷地にクマ1頭がいるのを、この家の60代の女性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。角館高校まで約200メートルの場所で、警察は住民に注意を呼びかけています。