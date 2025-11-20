大分市佐賀関で18日発生した大規模な火災は発生から3日目を迎えましたが依然として鎮火には至っていません。 大分市大規模火災（18日） 大分市佐賀関の住宅密集地で発生した火事では住宅など建物170棟以上が燃え1人が亡くなっていて、焼けた範囲は少なくともおよそ4.9ヘクタールに及んでいます。 発生から3日目の20日は早朝から自衛隊の大型ヘリ2機などによる消火活動が続いていますが、いまだ鎮火には至